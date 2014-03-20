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وزير الزراعة يبحث مع رؤساء شركات استصلاح الأراضى توفير رواتب العاملين

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وزير الزراعة يبحث مع رؤساء شركات استصلاح الأراضى توفير رواتب العاملين وزير الزراعة يبحث مع رؤساء شركات استصلاح الأراضى توفير رواتب العاملين

يعقد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الخميس، اجتماعاً مع رئيس الشركة القابضة للاستصلاح الأراضى، ورؤساء مجالس إدارة الشركات الستة، وهى العقارية، وريجوا، والعامة، ومساهمة البحيرة، والعربية، وعدد من العاملين، لبحث مشاكل الشركات وتوفير رواتب العاملين وفتح آفاق عمل جديدة فى الداخل والخارج، والتوسيع فى مجال نشاطها بما يمكنهم من تحسين أوضاعهم.

قال المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هدف الاجتماع هو إعانة شركات الاستصلاح الستة، ودعمها فى توفير رواتب عمالتها البالغ عددها 12 ألف عامل، والتى تصل إلى 180 مليون جنيه سنوياً، وفتح آفاق عمل جديدة فى الداخل والخارج، والتوسيع فى مجال نشاطها بما يمكنهم من تحسين أوضاعهم وتسديد المديونيات التى عليهم والمساهمة فى الاقتصاد القومى.

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