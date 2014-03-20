بالصور..أسرة الفريق فوزى تهدى مكتبة الإسكندرية وثائق عن مصر وقت الحرب

صرح الدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية، أنه فى إطار توثيق مكتبة الإسكندرية لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، وبحثها عن العائلات التى يكون أحد أفرادها شارك فى صنع وتنفيذ السياسة المصرية خلال أى فترة من فترات تاريخ مصر الحديث والمعاصر لأرشفته ضمن حاويتها التاريخية ذاكرة مصر المعاصرة، وإتاحته مجانا على شبكة الإنترنت، فقد حصلت الذاكرة على المجموعة الأرشيفية الخاصة بالقائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية الأسبق الفريق أول محمد فوزى خلال الفترة 1967-1971، وقد أهدى أبناؤه أشرف، ونجوى، وسلوى ومحمد فوزى هذه المجموعة إلى مكتبة الإسكندرية.

وتضم المجموعة ألبومات صور زيارة الفريق أول محمد فوزى إلى الهند بعثة عسكرية 1966، وزيارة الفريق أول محمد فوزى إلى الأكاديمية العسكرية الهندية 28 يناير 1967، واحتفال الكلية الحربية بمرور 150 عاما على إنشائها 18 يونيو 1962، وسجل تاريخى لزيارات واستقبالات ومرور وزير الحربية 7-12-1967 إلى 1-11-1969، وزيارة الفريق أول محمد فوزى إلى الجامعة العربية ولبنان، وزيارة الفريق أول محمد فوزى إلى تشكوسلوفكيا بعثة عسكرية 1966 والعراق، ولقاءات 1969-1970، وزيارة الفريق أول محمد فوزى إلى الأكاديمية العسكرية الهندية 28 يناير 1967، والعديد من الصور الشخصية المتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة من شهادات التخرج وبراءات الأوسمة والنياشين.

ويقول محمد فوزى فى مجموعة وريقات خاصة بخط يده حصلت المكتبة على نسخة منها "ولدت يوم الجمعة 5 مارس 1915 من أبوين مصريين – بكباشى أمين فوزى فى 9 رمضان 26 مارس 1926، والسيدة فاطمة زهدى توفيت عام 7 يوليو 1932 فى 12 شارع العباسية – القاهرة – منزل جدى لأمى عبد الله زهدى، وكان ترتيبى الرابع فى مصر كلها من مدرسة العباسية الابتدائية، والتحقت بمدرسة فؤاد الأول الثانوية فى العباسية ونلت فيها شهادة الكفاءة 3 سنوات، حولت إلى مدرسة القبة الثانوية فى كوبرى القبة قريبة من منزلى 12 شارع منشية البكرى، وأخذت منها شهادة البكالوريا بمجموع كبير، والتحقت بالكلية الحربية وكان اسمها المدرسة الحربية عام أكتوبر 1934، واستمريت فيها سنتان وتخرجت بترتيب الثالث فى الأقدمية العامة لدفعة كان عددها 21 طالبا تخرج منها معى 10 ضباط فقط وكان عمرى 21 عاما، والتحقت بالأورطة الثانية بيادة بناء على رغبتى وكانت فى قشلاق المعادى وهى نفس الكتيبة التى كان فيها والدى رحمه الله قبل وفاته واخترت هذه الكتيبة بمعرفتى أنها ستمكث فى القاهرة – دائرة قسم المحروسة – لمدة سنتين، وكنت فى أشد الحاجة للبقاء فى القاهرة حتى أباشر أخوتى أنعام وسعدية وشقيقى حسين فوزى الذى التحق بكلية العلوم جامعة القاهرة فى هذه السنة".

شارك فوزى فى حرب فلسطين قائداً للمدفعية المضادة للطائرات وأُصيب فى غزة، ثم انضم إلى الكلية الحربية كمعلم برتبة (بكباشى) مقدم أركان حرب فى 15 يناير 1949، وعمل فترة طويلة كبيرا للمعلمين وترقى فيها إلى أن وصل إلى درجة لواء فمدير للكلية الحربية.

رقى فوزى رئيساً للأركان الجيش مارس 1964، وفى 11 يونيو 1967 عينه الرئيس جمال عبد الناصر قائدا عاما للجيش، ثم أضيف إليها منصب وزيرا للحربية فى 24 فبراير 1968، فيعتبر فوزى أول من جمع بين منصب القائد العام ووزير الحربية ومن حينها لم يفصل بين المنصبين.

كانت أولى الخطوات التى اتخذها الفريق أول محمد فوزى هى تطهير الجيش من قيادات الصف الثانى المسئولة عن الهزيمة، وإعادة تنظيم صفوف الجيش المصرى بعد النكسة، فى 14 مايو 1971 قدم استقالته من جميع مناصبه تضامناً مع بعض الوزراء، احتجاجاً على سياسة الرئيس السادات، وتم اعتقاله مع عدد كبير من كبار المسئولين السابقين وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، لاتهامه بالتآمر ضد الرئيس السادات فيما عُرف بثورة التصحيح، وتمّت محاكمته أمام محكمة عسكرية ووضع قيد الإقامة الجبرية فى مستشفى المعادى العسكرى، إلى أن أصدر الرئيس السادات قرارا بالعفو عنه عام 1974، وأبدى الرئيس «السادات» وقتها أسفه لذلك، وقال بالنص «إنه يحدد إقامته وهو حزين»، اعترافاً منه بأن للرجل أياد بيضاء على القوات المسلحة المصرية سواء أثناء إدارته لمصنع الأبطال أو قيادته للجيش بعد النكسة.

ووفقا للأوراق الفريق محمد فوزى فى ذاكرة مصر فقد رقى فـى 1 يوليو 1936 ترقى إلى ملازم ثان، 13 مايو 1939 ترقى إلى ملازم أول، 10 أغسطس 1940 رقى إلى يوزباشى، 6 مايو 1946 رقى إلى صاغ، 18 نوفمبر 1948 رقى إلى بكباشى، 1 أبريل 1954 رقى إلى قائمقام، 1 ديسمبر 1954 رقى إلى أميرلاى عميد، 1 يناير 1958 رقى إلى لواء 1 يناير 1962 رقى إلى فريق 24 مارس 1964 رقى إلى فريق أول 11 يونيو 1967 رقى إلى قائد عام، ثم إلى وزير حربية 1968، 13 مايو 1971 استقالة ومعاش.

توفى فوزى يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير سنة 2000 عن عمر يناهز 85 عاماً.