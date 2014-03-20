نعى الكاتب السياسى محمد أبوالفضل شهداء الهجوم الأرهابى الخسيس

أدان الكاتب السياسى وعضوالهيئة العليا بحزب نصر بلادى بشدة الهجوم الإرهابي الخسيس الذي نفذه إرهابيون صباح اليوم على كمين للشرطه العسكرية بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة والذي أسفر عن استشهاد 6 جنود حتى اﻻن وأعلن ، في بيان له اليوم ، ننعى ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن والواجب ونطالب أجهزة الأمن بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة، مضيفًا أن التضييق الأمني والقرارات المتتابعة من مصر والدول العربية باعتبار جماعة اﻻخوان وبعض الحركات المسلحة تنظيمات إرهابية أفقدت التنظيم الدولي توازنه، وأن هذه العمليات لن تزيد الشعب والجيش والشرطة إلا صمودًا وبسالة في وجه الإرهاب رحم الله شهداء الوطن والواجب وحفظ الله مصر وشعبها ورجالها اﻻبطال من القوات المسلحة والشرطه والشعب المصرى العظيم

شبكةعيونالإخبارية

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