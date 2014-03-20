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إزالة 28 حالة تعدي علي طريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي

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بني سويف : سيد عبد الغني                         
نفذت محافظة بني سويف بالتنسيق مع القوات المسلحة  28 قرار إزالة صادرة من الهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف على الجانب الشرقي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي وإزالة بعض التعديات العشوائية المستجدة بدائرة مركز ومدينة الواسطى في المسافة من حدود المحافظة شمالا عند جرزا حتى قرية النواميس  جنوباً .

شارك في الحملة الوحدة المحلية لمركز و مدينة الواسطى والاملاك والهيئة العامة للطرق والكباري والتخطيط والقوات المسلحة حيث شملت قرارات الإزالة بعض الكافتيريات والمقاهي والورش و بعض المنازل والمحلات وأكشاك من الطوب الحجري (باكيات) .

كان المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعا موسوعا  بحضور مدير الأمن والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وقائد قوات التأمين وممثلين عن محطة اللاهون العسكرية والمستشار العسكري بالمحافظة  وبعض رؤساء المدن والزراعة و الطرق والنقل والأملاك للبدء في تنفيذ حملات إزالة تعديات على طريق مصر /أسيوط  فيما يخص حدود المحافظة لوضع خطة التنفيذ وفقا لمراحل أهمها مراجعة كافة قرارات الإزالة الصادرة والتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن (شرطة وجيش ) وقيادة محطة اللاهون العسكرية وكافة الجهات المعنية وتوفير معدات الإزالة. 

  
 

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