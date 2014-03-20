في عيد بني سويف القومي : تسليم 280 وحدة سكنية الأولي بالرعاية

بني سويف : سيد عبد الغني

تفقد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني ســــــــويف الأعمال النهائية لاستكمال المرافق ورصف الشوارع المحيطة ورفع المخلفات الخاصة بالوحدات السكنية الأولى بالرعاية المقامة بمنطقة بياض العرب .

واصدر المحافظ تعليماته لرئيس المدينة ومدير مشروع النظافة والبيئة باستغلال المساحات الموجودة بين العمــــارات في عمليات التشجير والانتهاء من أعمــــال الإنارة بهذه الشوارع تمهيدا لتسليم هذه الوحدات للمستحقين .

أشار المحافظ أن عدد هذه الوحدات السكنية الخاصة بالحالات الأولى بالرعاية 280 وحدة سكنية, كل وحدة عبارة عن (غرفة وصالة و حمام ومطبخ) وأوضح الى أنه تم تخصيص عدد معين منها لذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) بحيث تكون بالأدوار الأرضية مراعاة لطبيعة وظروف اعاقتهم على أن يتم اجراء القرعة على الوحدات المتبقية في الفترة القليلة القادمة خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي .



شبكةعيونالإخبارية

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