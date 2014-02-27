رسالة شكر للدكتور الببلاوى

رسالة شكر

السيد الدكتور حازم الببلاوى نتقدم الى سيادتكم بالشكر الجزيل على ما قدمت وما أخرت ونحن لا نعرف اللؤم، ولا ننكر الجميل..أنت قدمت شيئا طيبا لوطنك ..فعدلت وضع الحصان أمام العربة، وقبلك بكل تأكيد كانت العربة أمامه ..!!سنرتب أوراقنا الأن ، ونبحث عنا فينا، عسى أن نجد بيننا وطنيا صادقا، يقود مجلس وزراء تكنوقراط صرفا صافيا، يمسح عن أعيننا دموع الهزائم والإحباط، ويقودنا نحو أفق قادم من العزة والشموخ . لقد حانت لحظة مساندة وطنى قلبا وقالبا، نصا وروحا، ليدافع بنا عن علمنا ونشيدنا، وعن الإرادة الحقيقية للمرابطين أسلافا وأحفادا، وإنها لإرادة لا تقهر

محمد أبوالفضل الكاتب السياسى عضو الهيئة العليا لحزب نصر بلادى

شبكةعيونالإخبارية

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