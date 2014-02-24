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مها الخضرى على الفضائيات قريبا

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مها الخضرى على الفضائيات قريبا مها الخضرى على الفضائيات قريبا

كتب:مصطفى كامل سيف الدين
انتهت الفنانة المصرية مها الخضرى من تصوير كليب أغنيتها ياواحد م البلد دي حيث انها تستعد الان لعرضة على الفضائيات الكليب اخراج المخرج الرائع كريم ثروت ويساعدة فالاخراج المتالقة علامحمد
الاغنية كلمات عبدالمقصود محمد. الحان سيد راضي, توزيع محمد يسرى وهى اغنية مصرية للجيش المصرى والجدير بالذكر انها مطربة شابة ذو أحساس وصوت رائع ، عاشقة للغناء ولديها قناعة بأهمية الفن ودوره فى تفعيل جميع الأدوار الأنسانية الأخرى ورغم ذلك فهى لن تتخلى عن حلمهافى دراستها فهى فى كليةتربية ولاعبة تيكوندوا وكاراتية وهيامها الغناء فهى تسعى لتحقيق مستوى فنى على أعلى مستوى ومع حلم أكبر بأن تصل من خلال ما تقدمه الى العالمية ليرفع أسم عاليا وتكون سفيرا ممثلا لمصر فى جميع الأنحاء ، وأن تكون تجربتها هى بداية الطريق لجيل جديد من الموهوبين للوصول وتحقيق أحلامهم فهى من أكثر الناس تشجيعا للمواهب الجديدة وتظهر ذلك بصدق من خلال تعاملاتها مع المؤلفين والملحنين الجدد فهذة هى الفنانة مها الخضرى الشهيرة بموكا وحتة سكرة

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