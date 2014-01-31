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ميدو ينشر صورة لعبد الواحد السيد بـ«الجلابية» خلال وصوله مران الزمالك

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ميدو ينشر صورة لعبد الواحد السيد بـ«الجلابية» خلال وصوله مران الزمالك ميدو ينشر صورة لعبد الواحد السيد بـ«الجلابية» خلال وصوله مران الزمالك

عبد الواحد بالجلابية

حضر عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك مران فريقه مرتديا الجلباب يوم الجمعة، في مشهد أثار مدربه أحمد حسام «ميدو» المدير الفني الذي سخر من المشهد، حسبما ذكر موقع “فى الجول”.

وقام ميدو بالتقاط صورة لعبد الواحد فور وصوله منطقة المران، ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Twitter.

وعلق ميدو قائلا: «عبد الواحد بالجلابية.. يا مثبت العقل يارب».

ونجح ميدو في أول اختبار له كمدير فني في مواجهة المنيا بالفوز بهدف، ويستعد الأبيض لمواجهة بتروجيت الأحد المقبل في لقاء صعب.. إذ يتصدر الفريق البترولي المجموعة الثانية.

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