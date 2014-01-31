دربي العاصمة وصدام ' انفصالي ' في المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا

مدريد، (إفي): اكتمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، حيث تأهل ممثلا العاصمة ريال وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة النائب عن إقليم كتالونيا، وريال سوسييداد من إقليم الباسك.

وسيشهد نصف النهائي مواجهة من العيار الثقيل، حيث يصطدم الريال مجددا بجاره اللدود أتلتيكو في دربي العاصمة مدريد، في تكرار لنهائي النسخة الماضية على ملعب سانتياجو برنابيو، وانتهى بفوز الـ"روخيبلانكوس" باللقب.

كما يلاقي برشلونة الكتالوني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس، خصمه ريال سوسييداد من إقليم الباسك، في مواجهة صعبة تحمل الطابع الانفصالي سياسيا رغم أن كل التوقعات ترجح كفة البرسا.

وبترتيب المتأهلين الأربعة من حيث الأسبقية، فقد صعد ريال مدريد إلى نصف النهائي عقب الفوز على إسبانيول بهدف نظيف سجله الصاعد خيسي رودريجيز في إياب ربع النهائي الذي احتضنه ملعب سانتياجو برنابيو.

وكرر الميرينجي فوزه ذهابا على إسبانيول في ملعب كورنيلا البرات بنفس النتيجة بهدف الفرنسي كريم بنزيمة.

وانتظر الريال الفائز من مواجهة معقدة تجمع بين أتلتيكو مدريد وأثلتيك بلباو، وكان لقاء الذهاب في فيسنتي كالديرون قد انتهى لصالح أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله الأوروجوائي دييجو جودين.

وأثبت حامل اللقب جدية سعيه للاحتفاظ بالكأس للعام الثاني على التوالي، وذلك بفوزه على بلباو في عقر داره بسان ماميس بهدفين لواحد.

تقدم بلباو عن طريق لاعبه أريتز أدوريز، قبل أن ينجح أتلتيكو مدريد في ادراك التعادل عبر راؤول جارسيا، ثم أضاف البرازيلي-الإسباني دييجو كوستا هدف الانتصار الثاني في الدقائق الاخيرة.

وكانت المباراة التالية بين برشلونة وليفانتي تحصيل حاصل للأول، حيث فاز في ملعب سيوتات دي فالنسيا 4-1 (هاتريك كريستيان تيو وهدف ذاتي لخوانفران جارسيا، مقابل هدف للمغربي نبيل الزهر).

وبالفعل نصب برشلونة السيرك في ملعبه كامب نو بالإياب وحقق فوزا آخر كبيرا على ضيفه بخمسة أهداف لواحد، ليصبح اجمالي الاهداف في المباراتين 9-2.

وباغت ليفانتي مضيفه بالتسجيل عبر سيرجي روبرتو بهدف بالخطأ في مرماه، قبل أن يعاقبه الفريق الكتالوني بخماسية سجلها كل البرازيلي أدريانو كوريا وكارليس بولويل والتشيلي اليكسيس سانشيز بثنائية وسيسك فابريجاس.

وترقب برشلونة الفائز من لقاء راسينج سانتاندير وريال سوسييداد في اليوم التالي.

وكان ريال سوسييداد قد فاز في لقاء الذهاب على ملعبه أنويتا 3-1 (ثنائية ميكيل جونزاليس وآخر للمكسيكي كارلوس فيلا، مقابل هدف للإيفواري مامادو كونيه).

ولكن رفض لاعبو فريق راسينج سانتاندير خوض مباراة الإياب على ملعبهم تنفيذا لتهديدهم، مما اضطر الحكم لإلغائها وإعلان الفريق الضيف فائزا.

كان راسينج، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، قد هدد بعدم خوض لقاء الإياب في حال لم يقدم مجلس الإدارة استقالته برئاسة أنخل ليفين، اعتراضا على تأخر الرواتب لفترة طويلة، وبذلك تأكدت مواجهة ريال سوسييداد لبرشلونة في نصف النهائي.

ورغم أن الحكم أطلق صافرة البداية، قرر اللاعبون البقاء متسمرين في دائرة منتصف الملعب فاردا كل منهم ذراعه على كتف زميله، كتعبير على الاتحاد ضد رئيس النادي، والاصرار على عدم اللعب.

ولم ينتظر الحكم أكثر من 40 ثانية حتى قرر إلغاء المباراة.

وأعلن الاتحاد الإسباني عن مواعيد مباريات دور الأربعة، حيث ستقام مباراتي الذهاب في الخامس من فبراير، على أن تقام مباريات الإياب في الحادي عشر والثاني عشر من نفس الشهر.

وأوضح الاتحاد أن ريال مدريد سيواجه أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة الذهاب بالخامس من فبراير، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، على أن تقام مباراة الإياب الثلاثاء 11 فبراير في فيسنتي كالديرون.

بينما يواجه برشلونة ريال سوسييداد في نفس اليوم على ملعب كامب نو في الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، وتقام مباراة الإياب في الثاني عشر من فبراير/شباط على ملعب أنويتا.