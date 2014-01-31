سيتي يكثف جهوده لضم ثنائي بورتو

مانشستر / أ ش أ / يعتزم مسؤولو مانشستر سيتى بذل جهود مكثفة لمحاولة اقتناص ثنائى نادى بورتو البرتغالى فرناندو ريجيس وإلياكيم مانجالا الجمعة وهو اليوم الاخير المتاح قبل اغلاق باب الانتقالات الشتوية.

وكان لاعبو المان سيتى قد تمكنوا من الصعود الى قمة الدورى بعد فوزهم الساحق الاربعاء على توتنام بخمسة اهداف مقابل هدف واحد وهو الامر الذى عزز من رغبة ادارة النادى فى ضرورة التحرك بشكل سريع من اجل تدعيم صفوف الفريق لمحاولة استعادة لقب الدوري الذى فازوا به عام 2012.

ويسعى مسؤولو مانشستر سيتى منذ فترة طويلة لضم قلب الدفاع الفرنسى مانجالا الذى يبلغ من العمر 22 عاما، كما انهم يرغبون ايضا فى شراء زميله لاعب خط الوسط فرناندو حيث تشير التقديرات الى ان قيمة هذه الصفقة المزدوجة ستصل الى نحو 40 مليون جنيه استرلينى.