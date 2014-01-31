وزير الآثار: وفد اليونسكو يساهم في ترميم المتحف الإسلامي.. وصبحي يتبرع بـ50 ألف جنيه

عقد منذ قليل وزير الأثار محمد إبراهيم مؤتمر صحفى لعرض نتائج زيارة وفد “اليونسكو” الذى قام بفحص الأضرار التى لحقت بمتحف الفن الإسلامى جراء انفجار مديرية الأمن الجمعة الماضية.

وأوضح إبراهيم خلال المؤتمر الصحفى الذى شهد حضور كل من الفنان محمد صبحى والسفير محمد سامح عمرو أن الوفد جاء إلى مصر للإعلان عن تضامنه مع الحكومة المصرية والشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب ،وليتفقد الخسائر التى لحقت بالمتحف ولمتابعة نتائج الفحص بالمتحف وتقدير حجم الخسائر وحجم المعونة الفنية والمادية التى ستقدم من المنظمة.

وأشار وزير الأثار إلى وجود أكثر من 92 ألف قطعة أثرية كانت متواجدة أثناء تفجير مديرية أمن القاهرة،وتم تهشيم 74 من أصل1471 قطعة بالمتحف وتتمثل المقتنيات فى “خزف 360 الاخشاب 170 الاحجار 155 المعادن 231 الحلى 36 السلاح 11 والمخطوطات 13 السجاد 16 النسيج 63 العاج 67 ومفقود عملة نادرة من عام 77″.

وكشف وزير الأثار عن رصد هيئة المعونة الأمريكية لمليون جنية كمعونة للمساعدة فى ترميم المتحف الإسلامى.

وأكد وزير الأثار أنه ىسيكرم جميع العاملين بالمتحف من موظفين وإداريين وضباط الأمن.

من جانبه أعلن الفنان محمد صبحى عن مبادرة تبرع مليون مصرى بـ100 جنيه من أجل ترميم متحف الفن الإسلامى.

وكشف صبحى عن تبرعه بـ50 ألف جنيه كبداية لتفعيل المبادرة.