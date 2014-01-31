ضبط 3 قطع سلاح و3 قضايا مخدرات بسوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من شن حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج تمكنت من خلالها من ضبط 3 قضايا مخدرات وبندقية آلية و 2 فرد روسي، حيث تم ضبط بندقيه أليه عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 23875 g 197888 و20 طلقة حية من ذات العيار حيازة المتهم مصطفى حسن محمود حسن 29 سنة عامل ومقيم الدناقلة- مركز المنشاة.

كما تم ضبط فرد روسى محلى الصنع و1 طلقة حية من ذات العيار حيازة المتهم محمود عبدالعال أحمد مهران 22 سنة طالب ومقيم روافع القصير مركز سوهاج، وكذلك تم ضبط فرد روسى محلى الصنع وطلقة حية من ذات العيار حيازة المتهم حسام الدين عبدالعال أحمد مهران سن 33 دلبوم تجارة ومقيم روافع القصير- مركز سوهاج.

و في مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط 3 قضايا وهى 150 قرص تامول المخدر وكذا سلاح أبيض حيازة المتهم فتحى أنور مصطفي عويس 35 سنة جزار ومقيم الشيخ خليفه – قسم أول سوهاج بقصد الاتجار والسلاح الابيض بقصد الدفاع.

كما تم ضبط قطعة صغيرة الحجم لمادة داكنة اللون تشتبة ان تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 13 جرام حيازة المتهم خالد محمد صالح حسن 34 سنة عاطل ومقيم ش أبوالحسن الشاذلى العجوزة- الجيزة بقصد التعاطى.

وتمكن الملازم أول صطفى شامه, ضابط وحدة الاشتباه من ضبط 3 قرص ترامادول وتامول المخدر حيازة المتهم محمود كريم السيد على 25 سنة سائق ومقيم دائرة مركز البلينا بقصد التعاطى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة للتصرف.