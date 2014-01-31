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رئيس «واس» يستقبل مدير العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية

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رئيس «واس» يستقبل مدير العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية رئيس «واس» يستقبل مدير العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية

    استقبل رئيس وكالة الأنباء عبدالله بن فهد الحسين بمكتبه بالرياض أمس، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، ومدير إدارة الشؤون الإعلامية بالإدارة محمد بن علي القمشع، في حضور مدير عام الأخبار أحمد بن إبراهيم العوض، ومدير التحرير الداخلي رجب الزهراني. وجرى خلال اللقاء تناول مجالات التعاون في الشأن الإخباري. وجال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية على أقسام الوكالة المختلفة، واطلع على نشاطها الإعلامي المتعدد وآلية عملها.

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