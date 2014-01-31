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سعود المعلا وسعود بن صقر يعزيان عائلة جلفار

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سعود المعلا وسعود بن صقر يعزيان عائلة جلفار سعود المعلا وسعود بن صقر يعزيان عائلة جلفار

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالكريم محمد جلفار الذي وافته المنية أول من أمس، حيث أعرب سموه لعائلة الفقيد عن خالص مواساته.

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله عبدالكريم محمد جلفار.

إلى ذلك، قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، واجب العزاء في المغفور له، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كذلك قدم سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، واجب العزاء في المغفور له عبدالكريم محمد جلفار في خيمة العزاء في الطوار.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، واجب العزاء في المغفور له بإذن الله تعالى عبدالكريم محمد جلفار.

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