محمد بن راشد يستعرض دور الإعلام في الوعي الصحي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي مساء أمس، الدكتور سانجاي غوبتا أستاذ مساعد في جراحة المخ والأعصاب في كلية الطب في جامعة إيموري الأميركية رئيس شبكة المراسلين الطبية في شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأميركية.

وجرى خلال اللقاء استعراض دور الإعلام في نشر الوعي الصحي في أوساط المجتمعات والتوعية بأهمية الوقاية قبل العلاج والتركيز على ممارسة الرياضة بجميع أشكالها كأسلوب حياة.

وتطرق الحديث بين سموه والدكتور غوبتا إلى المحاضرة التي ألقاها أمس في المؤتمر الطبي العالمي، الذي اختتم في وقت سابق أمس، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث أشار الدكتور سانجاي غوبتا الى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إنشاء مدينة دبي الطبية كصرح حضاري طبي وعلمي يؤخذ كنموذج من أجل نشر الثقافة الصحية والعلاجية والوقائية بالدرجة الأولى واستقطاب الخبرات والطاقات البشرية العالمية الى المنطقة من خلال المدينة، التي تضم أرقى المستشفيات والعيادات الطبية العربية والدولية والمحلية.

ونوه الإعلامي الطبيب في محاضرته الى أن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يعتبره نموذجاً يحتذى في اتباع أسلوب حياة يعتمد على الرياضة والحركة والتفاعل كأسلوب وقاية صحية سليم.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.