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تعرف على تفاصيل اتفاق الزمالك وشيكابالا على فسخ العقد

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تعرف على تفاصيل اتفاق الزمالك وشيكابالا على فسخ العقد تعرف على تفاصيل اتفاق الزمالك وشيكابالا على فسخ العقد

اتفق الزمالك مع لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا" على تفاصيل مالية تجعل الأخير يفسخ عقده مع القلعة البيضاء بالتراضي.

شيكا كان يرغب في فسخ ارتباطه بالزمالك دون اللجوء للشكاوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالنظر إلى أنه يستطيع فعل ذلك لعدم حصوله على مستحقاته المالية منذ فترة طويلة.

في المقابل لم يستطع الزمالك ترك شيكابالا يرحل مقابل الاكتفاء بالاستغناء عن مستحقاته المتأخرة، خشية التعرض لقضايا تتهم النادي الأبيض "بتبديد المال العام".

لذلك توصل الطرفان للاتفاق التالي في اجتماع طويل جرى بينهما يوم الخميس:

1) يتخلى شيكابالا عن كافة مستحقاته المتأخرة.

2) يسدد شيكابالا الأموال التي يدين بها للنادي الأبيض من وقت أزمة اللاعب وباوك اليوناني وتبلغ 5 مليون جنيه.

3) يسدد شيكابالا المبلغ على سنة واحدة ونصف.

4) يكون سبورتنج لشبونة وجهة شيكابالا المقبلة ضامنا على هذا الاتفاق. وفي حال عجز شيكا عن الدفع في سنة ونصف، يلتزم النادي البرتغالي بالسداد لكن على 5 سنوات.

5) يعوض شيكابالا الزمالك بأن يدفع اللاعب 5% من قيمة عقده سنويا مع سبورتنج لشبونة بما لا يقل عن 100 ألف يورو.

أي أن راتب شيكابالا مع سبورتنج، سيذهب 5% منه كل عام إلى خزينة الزمالك.

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