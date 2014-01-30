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لطيفة المغربية تلحن و تغني للمغرب

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لطيفة المغربية تلحن و تغني للمغرب لطيفة المغربية تلحن و تغني للمغرب

عادت المطربة المغربية لطيفة رأفت من رحلتها الفنية إلى لبنان بعد طرحها وترويجها لأغنيتها الجديدة "سأكتبها"، التي وضعت ألحانها وقام بتوزيعها كل من الفنانين محمود عيد ومحمد صباغ وتم تسجيلها بأستوديو روجيه أبي عقل. وقد حظيت الأغنية التي أرادت من خلالها لطيفة التغني بحبها للمغرب بمتابعة ما يفوق 100 ألف مشاهد من قبل عشاق ومعجبي لطيفة رأفت التي روجت للأغنية عبر "اليوتوب".

وكانت لطيفة التي تحدثت إليها "سيدتي" في فترة سابقة قد أبدت رغبتها في التغني ببلدها المغرب، وجماله، وطبيعته الخلابة وفاء منها كما قالت لبلدها المغرب الذي تحبه حتى النخاع وهو ما بدا واضحا من خلال كليب الأغنية الذي أخرجته رندلي قديح، تزينه مناظر طبيعية من المغرب تفتن العين وتبهر المشاهد.

وفيما تعذر الاتصال أكثر من مرة بالمطربة لطيفة رأفت التي تعد من الأصوات الجميلة والطروبة بالمغرب، للحديث عن أغنيتها الجديدة التي ما تزال تحظى بنسبة مشاهدة قياسية (اليوتوب)، فالملاحظ أن ردة فعل المشاهد حول الأغنية مختلفة بين رواد الموقع، حيث لم تخل ردود بعضهم من انتقاد الأغنية التي يقول مطلعها:
سأكتبها على جبين الدهر عنوانا
من لم يعشق المغرب ليس إنسانا..

 

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سيدتي