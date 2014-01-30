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رسميا .. ميلان يضم تاعرابت على سبيل الأعارة

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رسميا .. ميلان يضم تاعرابت على سبيل الأعارة رسميا .. ميلان يضم تاعرابت على سبيل الأعارة

أعلن ميلان رسميا عن ضم عادل تاعرابت لاعب وسط كوينز بارك رينجرز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

تاعرابت كان قد أعير إلى فولام، قبل إعارته إلى ميلان لمدة ستة أشهر تبدأ من يناير الجاري بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للروسونيري.

وعلى ذلك أعرب تاعرابت عن سعادته بالانضمام لفريق "كبير" مثل ميلان على حد وصفه.

وقال للموقع الرسمي لميلان: "شرف لي وسعادة بالغة بالانضمام إلى فريق قوي مثل ميلان في إيطاليا".

وأضاف "سأبذل 100 % من مجهودي وسأحاول تقديم أفضل ما لدي مع ميلان".

تاعرابت المغربي لعب لأندية لانس الفرنسي وتوتنام هوتسبر قبل الانضمام إلى كوينز بارك ومنه إعارة إلى فولام.

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