مفتى لبنان يعرب عن ثقته برعاية القيادة المصرية والأزهر لمراحل التغيير

أعرب الشيخ مالك الشعار مفتى طرابلس وشمال لبنان، عن ثقته فى أولى الأمر بمصر والقيادة المصرية ومشيخة الأزهر فى رعايتهم لمراحل التغيير الجديدة، والتى ستقود عودة مصر لأحضان العالمين العربى والإسلامى وخاصة أهل السنة فى لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء لقاء الشيخ مالك الشعار ، اليوم الخميس ، مع قنصل مصر العام فى لبنان المستشار شريف البحراوى ، حيث ناقشا تطورات الأوضاع فى مصر وخارطة الطريق لتحقيق الديمقراطية، والوضع العام فى لبنان والأوضاع داخل دار الفتوى اللبنانية.

ووجه الشيخ مالك الشعار تحية إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، كما توجه بالدعاء والرجاء لله تعالى بأن يحفظ مصر وشعبها وأن يسودها الأمن والاستقرار والحرية والعدل.

واستنكر الشعار ، كل عمليات التفجيرات والإرهاب الأسود ، والاعتداء على المؤسسات الرسمية والخاصة الذى يبعد كل البعد عن صحيح الدين، وأوصى مفتى شمال لبنان أهله وإخوانه فى مصر بمسيحييها خيرا .

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