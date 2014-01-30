وزير الدفاع العراقي يبحث في الأنبار مع كبار القادة سير العمليات العسكرية

عقد وزيرالدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي اليوم الخميس اجتماعا بمقر قيادة عمليات الأنبار في مدينة الرمادي مع كبارالقادة وهيئات الركن، بحضور رئيس اركان الجيش الفريق اول بابكر زيباري .

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية اليوم، انه تم خلال الاجتماع تداول سير العمليات في محافظة الانباروسبل تعزيزاساليب الضغط على عناصر تنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين واستغلال الفرصة لتصفية هذه العناصر وعدم السماح لهم باستحداث حواضن واوكار للارهاب .

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في بيان لها في وقت سابق اليوم عن قتل عدد من عناصر تنظيمي داعش والقاعدة في محافظة الأنبار .

وذكر البيان ، أن إحدى كتائب الفرقة المدرعة التاسعة ووفق معلومات دقيقة قامت بتوجيه ضربة مؤثرة الى أوكار الإرهابيين ، مؤكدا أنه تم قتل العديد من عناصر التنظيمين في قاطع عمليات الأنبار .

يذكر أن محافظة الأنبار تشهد منذ أكثر من شهر علية عسكرة واسعة النطاق تشارك فيها قطاعات عسكرية ومروحيات قتالية إضافة الى العشائر لملاحقة مسلحي تنظيم داعش والقاعدة .

> أ ش أ