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أحمد مرتضى: شيكابالا مديون للزمالك بـ5 ملايين

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أحمد مرتضى: شيكابالا مديون للزمالك بـ5 ملايين أحمد مرتضى: شيكابالا مديون للزمالك بـ5 ملايين

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن شياكابالا عليه دفع 5 ملايين جنيه و200 ألفا، قبل التفكير في الرحيل عن القلعة البيضاء.

شيكابالا في الزمالك يحاول فسخ عقده مع النادي بطريقة ودية حتى يوقع يوم غد لسبورتنج لشبونة البرتغالي.

النادي سمح له في البداية الرحيل مقابل الاستغناء عن مستحقاته المتأخرة لدى النادي ودفع 150 ألف دولار إضافية.. ثم تراجع مجلس الإدارة في قراره وقال أخشى من تهمة إهدار المال العام.

وعقب أحمد مرتضى منصور للصحفيين "شيكابالا مديون للزمالك بأموال منذ عقوبة باوك وكذلك عقوبة أزمته مع حسن شحاتة".

وكان شيكابالا قد ترك باوك وعاد للزمالك، وحصل النادي اليوناني على حكم من المحكمة الرياضية بتغريم اللاعب غرامة مالية كبيرة.

أما قصة حسن شحاتة فقد دخل اللاعب في أزمة مع المعلم حين كان الأخير مديرا فنيا للزمالك، ووقع النادي غرامة مالية أيضا على شيكا.

ويضيف نجل مرتضى منصور "يدفع شيكابالا ما عليه، يحصل على الرحيل.. غير ذلك لا".

ويحضر أحمد مرتضى منصور مع باقي أعضاء مجلس الإدارة اجتماعا طارئا لحل الأزمة.

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