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مدرب المقاولون: الطرق الحديثة سبب الفوز على الأهلي

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مدرب المقاولون: الطرق الحديثة سبب الفوز على الأهلي مدرب المقاولون: الطرق الحديثة سبب الفوز على الأهلي

قال محمد رضوان المدير الفني للمقاولون العرب إن الاسلوب الحديث الذي يتبعه الفريق هذا الموسم كان السبب الرئيسي في الفوز على الأهلي بالدوري.

المقاولون تقدم على الأهلي بهدف، ثم خطف الفريق الأحمر التعادل.. وقبيل نهاية اللقاء اقتنص ذئاب الجبل النقاط الثلاث.

وصرح رضوان عقب المباراة "الفوز جاء بسبب معسكر الإعداد الجيد الذي خاضه الفريق على الصعيد الفني والبدني".

وتابع رضوان عبر قناة النيل للرياضة "اتبعنا الطرق الحديثة في الملعب، نهاجم دوما ونلعب بطريقة إيجابية.. ولهذا قدمنا لقاء كبيرا".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث في سباق المجموعة الأولى من الدوري الممتاز.

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