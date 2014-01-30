نجم المقاولون العرب: بازل أقرب لي من الأهلي

أعلن محمد فاروق الموهبة الصاعدة في المقاولون العرب تلقيه عرضا من نادي بازل السويسري للسفر وقضاء فترة معايشة مع الفريق السويسري.

محمد فاروق سجل الهدف الأول في فوز المقاولون العرب على الأهلي ضمن أبرز مفاجآت المجموعة الأولى بالدوري الممتاز.

وقال فاروق عقب المباراة لقناة النيل للرياضة: "بازل طلب عددا من اللاعبين كترشيحات لخلافة محمد صلاح".

وكان صلاح قد ترك بازل واتجه إلى تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية مقابل 11 مليون استرليني.

صلاح كان أحد خريجي مدرسة المقاولون العرب، وقد انتقل لبازل بعقد إعارة وبعدما أثبت نفسه اشتراه النادي السويسري، ومن بعدها رحل لتشيلسي.

ويرغب بازل في إعادة التجربة مع المقاولون العرب.

وتابع فاروق "رئيس نادي المقاولون العرب رشحني ضمن عدد من اللاعبين لبازل بعدما طلبوا منه ذلك".

وأردف "سيكون الأمر عرض للمعايشة في سويسرا مع النادي لفترة، وبعدها آمل في النجاح والاستمرار".

ونفى فاروق ما تردد عن وجود مفاوضات مع الأهلي، وأكد "لم يتحدث معي أحد في هذا الأمر".