"المحامين" تقرر سداد اشتراك العلاج للأعضاء غير القادرين بالتقسيط

قرر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، تقسيط سداد الاشتراك فى نظام العلاج بالنقابة على 4 دفعات، وذلك تيسيرا على المحامين غير القادرين على سداد قيمة الاشتراك فى العلاج، والمحددة 200 جنيه طبقا لقرار الجمعية العمومية.

جاء ذلك خلال اجتماع سامح عاشور نقيب المحامين مع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة وبعض النقباء الفرعيين، لمناقشة تحسين العلاج.

ووفقا لقرار النقابة يقوم المحامون غير القادرين على سداد الاشتراك دفعة واحدة، بدفع مبلغ 50 جنيها فى شهر يناير، ويحصل على كارنيه النقابة للعام الجديد، ثم يتم تقسيط المبلغ المتبقى وهو 150 جنيها على ثلاثة شهور، حتى 30 أبريل 2014، ومن يريد أن يدفع قيمة الاشتراك دفعة واحدة فله الحق فى ذلك.

فيما سادت حالة من الغضب لدى بعض المحامين، وذلك بسبب تأخر عاشور عن اللقاء الذى كان من المقرر أن يعقده معهم فى قاعة الحريات بالنقابة فى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس، ولإصرار عاشور على انعقاد اللقاء بمجلس النقابة.