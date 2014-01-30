فتح باب التسجيل الإلكترونى لأعمال امتحانات الثانوية العامة

تعلن الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلى والإدارة العامة للامتحانات، عن إتاحة التسجيل الإلكترونى لاستمارة ("1" عضوية) سرى لأعمال امتحانات الثانوية العامة (مراقب – ملاحظ معاون – مقدر درجات) للعام الدراسى 2013/2014، وذلك بدءاً من يوم السبت الموافق1/2/2014 ، من خلال بوابة الثانوية العامة (http://services.moe.gov.eg/thanwya).

وتهيب الإدارة العامة للمعلومات بجميع المدارس الثانوية (عام – رياضى ـ مكفوفين) ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية، وكذلك المدارس الإعدادية (عام – رياضى – مكفوفين – الإعدادى المهنى)، بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارة ("1" عضوية) سرى وتسليمها للجنة الإدارة المختصة.

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