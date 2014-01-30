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فتح باب التسجيل الإلكترونى لأعمال امتحانات الثانوية العامة

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فتح باب التسجيل الإلكترونى لأعمال امتحانات الثانوية العامة فتح باب التسجيل الإلكترونى لأعمال امتحانات الثانوية العامة

تعلن الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلى والإدارة العامة للامتحانات، عن إتاحة التسجيل الإلكترونى لاستمارة ("1" عضوية) سرى لأعمال امتحانات الثانوية العامة (مراقب – ملاحظ معاون – مقدر درجات) للعام الدراسى 2013/2014، وذلك بدءاً من يوم السبت الموافق1/2/2014 ، من خلال بوابة الثانوية العامة (http://services.moe.gov.eg/thanwya).

وتهيب الإدارة العامة للمعلومات بجميع المدارس الثانوية (عام – رياضى ـ مكفوفين) ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية، وكذلك المدارس الإعدادية (عام – رياضى – مكفوفين – الإعدادى المهنى)، بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارة ("1" عضوية) سرى وتسليمها للجنة الإدارة المختصة.
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