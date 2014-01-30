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صورة – صلاح يؤازر تشيلسي أمام وست هام من المدرجات

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صورة – صلاح يؤازر تشيلسي أمام وست هام من المدرجات صورة – صلاح يؤازر تشيلسي أمام وست هام من المدرجات

حرص محمد صلاح جناح تشيلسي المنضم حديثا للفريق على مشاهدة مباراة الزرق أمام وست هام بالدوري الإنجليزي مساء الأربعاء من مدرجات ملعب ستامفورد بريدج.

وانضم صلاح إلى تشيلسي رسميا من بازل بعد صفقة بلغت 11 مليون استرليني بحسب التقارير، فيما نجح في إنهاء أوراق تصريح العمل وانتظم في تدريبات فريقه الجديد.

وقام صلاح بالتقاط صورة لنفسه داخل مدرجات ستامفورد بريدج مساء الأربعاء في اللقاء الذي انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي قد أكد أن صلاح سيكون حاضرا مع الفريق خلال مباراة نيوكاسل بعد لقاء مانشستر سيتي في الجولة المقبلة.

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