أخبار عاجلة

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - 5 أهداف أكروباتية حاسمة في الوقت القاتل

Google+ Print
بالفيديو - 5 أهداف أكروباتية حاسمة في الوقت القاتل بالفيديو - 5 أهداف أكروباتية حاسمة في الوقت القاتل

بعد أن سجل تياجو ألكانترا لاعب وسط بايرن ميونيخ هدفا حاسما بطريقة أكروباتية رائعة في الدقيقة 93 يستعرض FilGoal.com خمسة أهداف حاسمة من التاريخ سجلوا بطريقة أكروباتية.

1 - راؤول خيمنيز (المكسيك وبنما)

أن تسجل هدفا حاسما بطريقة أكروباتية هو أمر رائع، ولكن أن يكون الهدف سببا في تأهل منتخب بلادك لكأس العالم فهو أمر استثنائي.. وهذا ما فعله راؤول خيمنيز المهاجم المكسيكي في الدقيقة 85 من مباراة بلاده أمام بنما في تصفيات مونديال 2014.

2 - ريفالدو (برشلونة وفالنسيا)

الهدف الأبرز في مسيرة صانع الألعاب البرازيلي الشهير ريفالدو بلا شك كان مقصيته التي سجلها في كانيزاريس حارس فالنسيا لم يكن مجرد سجل بطريقة رائعة، برشلونة كان مهددا خلال موسم 2000-2001 بعدم الصعود لدوري أبطال أوروبا إلا أن هدفه قبل النهاية بدقيقتين منح الفريق الكاتالوني بطاقة الصعود.

3 - كارلوس فيلا (سوسيداد ومالاجا)

المكسيكي الشاب كارلوس فيلا سجل هدفا رائعا في الدقيقة 88 في شباك مالاجا بمباراة الفريقين في الدوري الإسباني منح فريقه التعادل ذلك قبل أن يسجل زميله دييجو إيفران هدف الفوز في الثواني الأخيرة.

4 - كوني (بولونيا ونابولي)

على طريقة كارلوس فيلا سجل اليوناني باناجيتيوس كوني لاعب بولونيا هدفا رائعا في الدقيقة 86 في شباك نابولي مدركا التعادل قبل أن يسجل فريقه هدفا ثالثا ويهزم فريق الجنوب على ملعبه، كوني قابل عرضية من الناحية اليمنى بلعبة أكروباتية سكنت شباك دي سانتيس.

5 - مصطفى حجي (المغرب ومصر)

على الرغم من قوة الدفاع المصري في كأس الأمم الإفريقية 1998 والذي لم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد، لكنه جاء عن طريق مصطفى حجي اللاعب المغربي الرائع والذي ساهم بمقصيته الشهيرة بشباك نادر السيد في تعزيز العقدة المغربية بعد أن سجل هدفا في الدقيقة الأخيرة في الفراعنة.

الفوز منح أسود الأطلسي صدارة المجموعة الثالثة على حساب الفراعنة الذين توجوا باللقب في النهاية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه