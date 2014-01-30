بالفيديو - 5 أهداف أكروباتية حاسمة في الوقت القاتل

بعد أن سجل تياجو ألكانترا لاعب وسط بايرن ميونيخ هدفا حاسما بطريقة أكروباتية رائعة في الدقيقة 93 يستعرض FilGoal.com خمسة أهداف حاسمة من التاريخ سجلوا بطريقة أكروباتية.

1 - راؤول خيمنيز (المكسيك وبنما)

أن تسجل هدفا حاسما بطريقة أكروباتية هو أمر رائع، ولكن أن يكون الهدف سببا في تأهل منتخب بلادك لكأس العالم فهو أمر استثنائي.. وهذا ما فعله راؤول خيمنيز المهاجم المكسيكي في الدقيقة 85 من مباراة بلاده أمام بنما في تصفيات مونديال 2014.

2 - ريفالدو (برشلونة وفالنسيا)

الهدف الأبرز في مسيرة صانع الألعاب البرازيلي الشهير ريفالدو بلا شك كان مقصيته التي سجلها في كانيزاريس حارس فالنسيا لم يكن مجرد سجل بطريقة رائعة، برشلونة كان مهددا خلال موسم 2000-2001 بعدم الصعود لدوري أبطال أوروبا إلا أن هدفه قبل النهاية بدقيقتين منح الفريق الكاتالوني بطاقة الصعود.

3 - كارلوس فيلا (سوسيداد ومالاجا)

المكسيكي الشاب كارلوس فيلا سجل هدفا رائعا في الدقيقة 88 في شباك مالاجا بمباراة الفريقين في الدوري الإسباني منح فريقه التعادل ذلك قبل أن يسجل زميله دييجو إيفران هدف الفوز في الثواني الأخيرة.

4 - كوني (بولونيا ونابولي)

على طريقة كارلوس فيلا سجل اليوناني باناجيتيوس كوني لاعب بولونيا هدفا رائعا في الدقيقة 86 في شباك نابولي مدركا التعادل قبل أن يسجل فريقه هدفا ثالثا ويهزم فريق الجنوب على ملعبه، كوني قابل عرضية من الناحية اليمنى بلعبة أكروباتية سكنت شباك دي سانتيس.

5 - مصطفى حجي (المغرب ومصر)

على الرغم من قوة الدفاع المصري في كأس الأمم الإفريقية 1998 والذي لم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد، لكنه جاء عن طريق مصطفى حجي اللاعب المغربي الرائع والذي ساهم بمقصيته الشهيرة بشباك نادر السيد في تعزيز العقدة المغربية بعد أن سجل هدفا في الدقيقة الأخيرة في الفراعنة.

الفوز منح أسود الأطلسي صدارة المجموعة الثالثة على حساب الفراعنة الذين توجوا باللقب في النهاية.