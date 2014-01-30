ضبط 28210 قرص مخدر بمخزن صيدلي ببنها

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط صيدلي متهم بالاتجار في الاقراص المخدرة ببنها .

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وأسفرت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بنها قيام عاطف عبد الموجود متولي 54 سنه دكتور صيدلي ، بالاتجار فى العقاقير المخدره بين أوساط متعاطيها وذاع صيته بينهم ، ويتخذ من مخزنه بعزبة الزراعة دائرة القسم وكراً لممارسة نشاطه 0

> عقب تقنين الاجراءات وإستصدار إذن النيابة العامة وباستهدافه تبين هروبه وبتفتيش المخزن أمكن ضبط 15150 قرص تامول المخدر 100 ،و 2700 قرص ترامادول المخدر 100 مم ،و 1560 قرص ترامادول المخدر 50 مم ،و 8100 قرص تراماكس المخدر ، و 700 قرص تراموندين المخدر ، بإجمالي 28210 قرص مخدر.

جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب ، وجارى تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة .