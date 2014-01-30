مكياجك على طريقة شيلاء سبت

اعتدنا على المكياج الجريء من النجمة شيلاء سبت، فهو مكياج برونزي تارة، ودخاني تارة، وخليجي تارة أخرى، ولكنه في كل أحواله مكياج أنيق يتميز بالجرأة وحدة الألوان.

وللتمتع بإطلالة مليئة بالشقاوة والجرأة لسهرتك المسائية القادمة، إليك مكياج مستوحى من إحدى إطلالات شيلاء سبت:

استخدمي ظلال العيون بلون الذهب على عظمة الحاجب وعند كسرة "مدمع" العين.

• استخدمي الظلال البنفسجية الداكنة على جفونك العلوية بالكامل من بداية خط الرموش وحتى الظلال الذهبية المتواجدة أسفل الحاجب.

• ضعي طبقة ثانية من الظلال البنفسجية الفاتحة بين الظلال البنفسجية الداكنة والظلال الذهبية.

• ضعي طبقة ثالثة من الظلال البرونزية فوق الظلال البنفسجية الفاتحة.

• امزجي الألوان بخفة بواسطة فرشاة نظيفة، ثم أعيدي إضافة طبقة ثانية من ظل العيون بلون الذهب على كسرة العين.

• حددي جفنك السفلي بخط رفيع من قلم العيون باللون الأزرق أو الأرجواني أو بنفس اللون البنفسجي الداكن.

• حددي جفنك السفلي من الداخل بقلم الكحل الأسود.

• ارسمي جفنك العلوي بقلم الكحل السائل أو الآي لاينر.

• ضعي الرموش الاصطناعية، ثم أعيدي وضع طبقة أخرى من الآي لاينر السائل لإخفاء منبت الرموش.

• مشطي الرموش الاصطناعية لتفريقها، ثم طبقي الماسكرا السوداء عليها.

• املئي فراغات الحاجبين باستخدام قلم الحواجب باللون البني.

• أضيفي مزيداً من الإشراق والجاذبية إلى إطلالتك مع أحمر الخدود باللون المشمشي أو البرونزي.

• حددي شفتيك باللون المشمشي، ثم ضعي أحمر الشفاه من نفس اللون، مع مراعاة أن تكون درجة محدد الشفاه أدكن من أحمر الشفاه بدرجة أو درجتين.

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