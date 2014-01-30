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فرع بورسعيد لاتحاد كرة القدم يستعد لقيد اللاعب “ايمانويل اودوي” في أخر يوم للقيد

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فرع بورسعيد لاتحاد كرة القدم يستعد لقيد اللاعب “ايمانويل اودوي” في أخر يوم للقيد فرع بورسعيد لاتحاد كرة القدم يستعد لقيد اللاعب “ايمانويل اودوي” في أخر يوم للقيد

اللاعب الغاني ايمانويل اودوي

فتحت منطقة بورسعيد لكرة القدم أبوابها ، في الساعة السابعة و النصف من صباح اليوم ، ليلحق النادي المصري بقيد اللاعب الغاني ايمانويل اوديل قبل ات تضيع فرصة قيده للاستفادة منه في تدعيم خط هجوم النادي المصري .

و كان حسن كامل القائم بعمل المدير التنفيذي للنادي المصري قد اتصل بالمدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد لانتظار عقد اللاعب الغاني الجديد ايمانويل و الذي كان موجودا مع سامس شليل الاداري بالفريق الاول .

و طالب شريف عبد اللطيف ( شدوي) رئيس منطقة بورسعيد من المدير التنفيذي و رئيس لجنة شئون اللاعبين سرعة استكمال البيانات الخاصة بقيد اللاعب و انهت المنطقة قيد اللاعب في الوقت الضائع .

يذكر ان اللاعب الغاني ايمانويل اودوي من مواليد 1991 و كان يلعب لنادي آشاني جولدي و سيتم قيده بدلا من اللاعب الياسو ايزاكي المعار لنادي التعاوي السعودي و قد احتفظ النادي المصري بحقه في اللاعب الياسو لاستمرا تعاقده مع المصري و سوف يتم قيد الياسو في الموسم القادم 2014/2015.

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