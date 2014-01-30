فرع بورسعيد لاتحاد كرة القدم يستعد لقيد اللاعب “ايمانويل اودوي” في أخر يوم للقيد

فتحت منطقة بورسعيد لكرة القدم أبوابها ، في الساعة السابعة و النصف من صباح اليوم ، ليلحق النادي المصري بقيد اللاعب الغاني ايمانويل اوديل قبل ات تضيع فرصة قيده للاستفادة منه في تدعيم خط هجوم النادي المصري .

و كان حسن كامل القائم بعمل المدير التنفيذي للنادي المصري قد اتصل بالمدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد لانتظار عقد اللاعب الغاني الجديد ايمانويل و الذي كان موجودا مع سامس شليل الاداري بالفريق الاول .

و طالب شريف عبد اللطيف ( شدوي) رئيس منطقة بورسعيد من المدير التنفيذي و رئيس لجنة شئون اللاعبين سرعة استكمال البيانات الخاصة بقيد اللاعب و انهت المنطقة قيد اللاعب في الوقت الضائع .

يذكر ان اللاعب الغاني ايمانويل اودوي من مواليد 1991 و كان يلعب لنادي آشاني جولدي و سيتم قيده بدلا من اللاعب الياسو ايزاكي المعار لنادي التعاوي السعودي و قد احتفظ النادي المصري بحقه في اللاعب الياسو لاستمرا تعاقده مع المصري و سوف يتم قيد الياسو في الموسم القادم 2014/2015.