مجلس السلم بالاتحاد الإفريقى: نتابع بحرص ما يحدث في مصر

أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى عن أمله فى أن يتم تحقيق المصالحة بين كل أبناء مصر.جاء ذلك فى بيان أعلنه المجلس بعد مناقشات أجراها بشأن الوضع فى مصر خلال هذا الاجتماع الذى عقده بمقر الاتحاد فى العاصمة الاثيوبية الليلة الماضية.

> وذكر المجلس، أنه يأمل أيضا فى أن يتم تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية فى مصر، وأضاف قائلا ” إننا سنتابع تطورات الموقف فى مصر مع اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بمصر”.

> جدير بالذكر أن اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بمصر كانت قد تشكلت يوم الثامن من يوليو عام 2013 ، ويرأسها رئيس مالى السابق ألفا عمر كوناري وتضم رئيس بوتسوانا السابق فيستاس موجاى ورئيس وزراء جيبوتى السابق ديلتا محمد ديليتا، وكانت هذه اللجنة قد عقدت أول اجتماعاتها فى أديس أبابا يوم 16 يوليو عام 2013.

أ ش أ