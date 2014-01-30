محافظ قنا: إنشاء 4 مصانع جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 68,5 مليون جنيه

ترأس السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا مجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور القيادات التنفيذية المعنية بالمرافق والاستثمار بالمحافظة وبعض من المستثمرين بمنطقتي “قفط وهو” الصناعيتين ووافق المجلس على إنشاء 4 مصانع جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 68,5 مليون جنيه .

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على إقامة المصانع الجديدة التي شملت عدد 3مصانع بمدينة قفط الصناعية هي مصنع لإنتاج الشكاير والأكياس الهاى دنيستى واللو دنيستى بتكلفة استثمارية 50 مليون جنيه على مساحة 10 ألاف متر مربع ويوفر 500 فرصة عمل جديدة لشباب الخريجين بالإضافة إلى إقامة مصنع لإنتاج الزيوت والشحوم بتكلفة استثمارية 2مليون جنيه على مساحة 1000 متر مربع ويوفر 10 فرص عمل جديدة .

كما تمت الموافقة على تخصيص مساحة 1000 متر مربع لإقامة مصنع لإنتاج المواسير البلاستيك بتكلفة استثمارية بلغت 1,5 مليون جنيه ويوفر 10 فرص عمل وبمنطقة “هو” الصناعية بنجع حمادي تمت الموافقة على تخصيص 5 آلاف متر مربع لإقامة مصنع لإنتاج قطاعات الألمونيوم بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه ويوفر50 فرصة عمل جديدة لشباب الخريجين بالمحافظة .

وأوضح أنه تم استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية بمنطقتي “قفط وهو” الصناعيتين وتمت الموافقة على صرف مبلغ 10,8 مليون جنيه لمنطقة “قفط” الصناعية و13,8 مليون جنيه لمنطقة “هو” الصناعية لاستكمال أعمال البنية الأساسية بهما مؤكدا على ضرورة اتخاذ القرارات التي من شأنها كسر الروتين وخلق مرونة لازمة لدفع عجلة الإنتاج بما لا يخالف القانون والاشتراطات والضوابط المنصوص عليها .