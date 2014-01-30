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الإسكان: تحصيل 50 % من رسوم توصيل المياه للفنادق.. وتقسيط الباقى على 6 أشهر

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الإسكان: تحصيل 50 % من رسوم توصيل المياه للفنادق.. وتقسيط الباقى على 6 أشهر الإسكان: تحصيل 50 % من رسوم توصيل المياه للفنادق.. وتقسيط الباقى على 6 أشهر

المهندس ابراهيم محلب

وافق المهندس إبراهيم محلب على قيام الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتحصيل نسبة 50% من قيمة مقابل المساهمة فى الشبكة العمومية عند التعاقد مع الفنادق والقرى السياحية على أن يتم سداد باقى القيمة على أقساط خلال ستة أشهر.

يأتى قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعزيزًا لجهود وزارة السياحة فى سبيل دفع مسيرة القطاع السياحى المصرى بإعتباره أحد أهم روافد التنمية الإقتصادية والإستثمارية للبلاد والتى يعتمد عليها نحو 13% من القوى العاملة المصرية بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من إنعاش نشاط نحو 70 من القطاعات المختلفة.

وذلك بعد ما تم عرضه من هشام زعزوع، وزير السياحة، للنظر فى مطلب القطاع السياحى الخاص بشأن تخفيض قيمة رسوم توصيل مياه الشرب والصرف الصحى إلى المنشآت الفندقية والسياحية.

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