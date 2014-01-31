في مسابقة انتل للعلوم بالمنيا: طلاب بني سويف يحصدون المراكز الأولي

بني سويف : سيد عبد الغني

احتفل مركز التطوير التكنولوجي ببني سويف بفوز ثلاثة من طلابه في مسابقة المؤتمر الثاني للهندسة والعلوم (إنتل) علي المستوي الإقليمي تحت رعاية وزارة التعليم ومؤسسة مصر الخير، والذي أقيم بمحافظة المنيا، وشارك فيه 23 طالباً بمدارس المحافظة بأحد عشر مشروعاً وابتكاراً.

وأعلن محمد محمود زايد مدير عام المركز أن المشروعات تم تجهيزها من خلال إشراف مركز التطوير وكل من بدر محمود ونبيلة فتحي وسيتم تصعيد المراكز الثلاثة الفائزة في المسابقة إلى نهائيات الجمهورية خلال لقاء سيعقد 24 فبراير القادم بالقاهرة مشيرا أن هناك عددا من الابتكارات التي نالت الإعجاب وأوضح إلى أنه سوف يتم خلال الفترة القادمة توقيع بروتوكول مع الجامعة لرعاية هذه المواهب والاستفادة منها في الاستثمارات التي تعود على المحافظة بالنفع وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف مدير المركز أن تقييم أبحاث الطلاب المشاركين في المسابقة أسفر علي حصول الطلاب حسن فيصل جمعة من مدرسة العسكرية واحمد ناصر سيد من إيهاب إسماعيل عن مشروع ( البكتريا والوقود الحيوي) علي المستوي الأول.

كما حصل علي المستوي الثاني الطالبة تسنيم سيد حسن من مدرسة السيدة خديجة والطالب محمد حسن علي عن مشروع ( الطاقة الشمسية ) .

وفي المستوي الثالث فاز الطالب احمد عاطف عبد العظيم من اهناسيا التجريبية عن مشروع ( مولد كهرباء ذاتي ) .





شبكةعيونالإخبارية

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