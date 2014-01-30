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"المعاهد القومية": تُشكل لجنة لبحث شكاوى المدرسين وأولياء الأمور

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"المعاهد القومية": تُشكل لجنة لبحث شكاوى المدرسين وأولياء الأمور "المعاهد القومية": تُشكل لجنة لبحث شكاوى المدرسين وأولياء الأمور

قال محمود وهدان، المدير التنفيذى للجمعية العامة للمعاهد القومية، إن الفترة المقبل ستشهد فتح عدة ملفات تابعة للمعاهد، لبحثها عن طريق لجنة محايدة من وزارة التربية والتعليم، مؤكداً رصد مجموعة من الملفات الشائكة، تتعلق بشكاوى أولياء الأمور ومعاملة مديرى المدارس للمعلمين، بالإضافة إلى أن مشكلة المدرسين المؤقتين سيتم حلها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وهدان، لـ"اليوم السابع"، أن الملفات رصدت خلال الفترة الماضية، أثناء وجوده عضواً بالجمعية عقب الإطاحة بحمدى عبد الحليم، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين إبان ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أنه سيتم البدء أولاً بالعاملين بالجمعية، وتحديد الاختصاصات فيها لكل موظف وإعادة هيكلتها.

وأوضح المدير التنفيذى للجمعية العامة للمعاهد القومية، قائلاً "مش هسيب الناس تاخد فلوس وخلاص دون عمل"، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق تعليمات الدكتور محمود أبو النصر، والتى أوصى فيها بضرورة تطوير المعاهد والعمل بحيادية وشفافية، مؤكداً منح كل مظلوم حقه.

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