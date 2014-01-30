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ننشر أسماء علماء القافلة الدعوية للأزهر والأوقاف بمدينة العاشر

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ننشر أسماء علماء القافلة الدعوية للأزهر والأوقاف بمدينة العاشر ننشر أسماء علماء القافلة الدعوية للأزهر والأوقاف بمدينة العاشر

تنطلق صباح يوم الجمعة القادم، القافلة المشتركة من علماء الأزهر والأوقاف إلى مدينة العاشر من رمضان، لأداء خطبة الجمعة تحت عنوان: "تطوير العشوائيات ورعاية الفقراء مصلحة للغنى والفقير معا".

يشارك فى هذه القافلة من علماء الأزهر والأوقاف: الشيخ محمد عز الدين عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، ود. عبد المنعم صبحى أبو شعيشع وكيل كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، ود. محمد عبد العاطى عباس أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية، والشيخ محمد زكى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وتتضمن القافلة أسماءً لعلماء كبار منهم: د. سعيد عامر الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، ود. حسن خليل الباحث الشرعى بمشيخة الأزهر الشريف، ود. إبراهيم عبد الجواد بسيونى باحث دعوة بوزارة الأوقاف.

وتزور القافلة مسجد الفتح بالمجاورة الأولى، مسجد بدر بالمجاورة الثانية، مسجد طيبة بالمجاورة 45، مسجد السلام بالمجاورة 49، مسجد الوهاب بالمجاورة 40، مسجد العمرى بالمجاورة 30، مسجد الصينى بالمجاورة 13، مسجد عمر بن الخطاب بالمجاورة 14، مسجد الخير بالمجاورة 15، مسجد بن عدنان بالمجاورة 10.

كما يلتقى علماء القافلة ببعض التجمعات العمالية فى مصانع العاشر من رمضان، للحديث حول أهمية العمل والإنتاج للوطن والمواطن.

القافلة برعاية من الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ود. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتأتى ضمن إطار سياسة وزارة الأوقاف للتجديد العملى التطبيقى للخطاب الدينى بما يخدم القضايا الشرعية والوطنية، وبما يتصل بواقع حياة الناس، ويعالج أهم مشكلاتهم وهمومهم.

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مصر 365