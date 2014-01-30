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القطيف: إزالة سوق الخامسة القديم خلال أسبوعين

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القطيف: إزالة سوق الخامسة القديم خلال أسبوعين القطيف: إزالة سوق الخامسة القديم خلال أسبوعين

    أكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس خالد الدوسري أن مبنى سوق المنافع القديم الواقع في حي الخامسة التابع لمدينة القطيف ستتم إزالته خلال أقل من أسبوعين، مشددا ل "الرياض" على أن إزالة أي مبنى حكومي تخضع لوجود مندوب من أملاك الدولة حسب التعليمات الجديدة.

وأضاف "بالنسبة إلى الموقع طلب مندوب أملاك الدولة الرفع المساحي وتسلمه، وتم اعتماد محضر على أن تستكمل جميع الإجراءات خلال فترة لا تزيد على أسبوعين"، وأن هناك عدة مواقع تمت الموافقة على إزالتها.

ووعد الدوسري قاطني الحي بسرعة إزالة السوق، وبخاصة أنهم في قلق بسبب ان أطفالهم يلعبون بالقرب من المبنى الآيل للسقوط.

يشار إلى أن قاطني الحي طالبوا بإزالته بعد أن تحول إلى موقع خطر تتساقط منه الأحجار الكبيرة التي تهدد الأهالي، كما تحول لمرتع للعمالة السائبة التي تستخدمة ليلا للنوم.

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