اليوم.. الأوقاف تنهى إجراءات امتحانات التفتيش الدعوى للأئمة

تنهى وزارة الأوقاف، الإجراءات الأخيرة لامتحانات التفتيش الدعوى، اليوم الخميس، على أن تبدأ السبت القادم، وعهد الوزير إلى الدكتور بكر زكى عوض، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، برئاسة لجان الامتحانات.

وتجرى الامتحانات الشفاهية السبت القادم لـ300 مع أئمة المساجد، حائزى الدرجة الثانية والأولى الذين اجتازوا امتحانا مبدئيا تحريريا، عقد فى كلية الدعوة الإسلامية منذ أكثر من ثلاثة شهور، وتم اختيار 300 حصلوا على 80% من مجموع الدرجات.

ويشهد الامتحان أسئلة مباشرة فى المقابلة مع الأئمة، فى حفظ القرآن الكريم كاملا وعلومه والسنة النبوية وعلومها، والفقه واللغة العربية والسمات الشخصية، مع تقدير المظهر والثقافة العامة.

وأبلغ القطاع الدينى، المديريات الفرعية، بأسماء الناجحين فى الامتحان التحريرى، مع ضرورة إبلاغهم لأداء الامتحان التحريرى.