الاعتداء على رجال الأمن والبلدية أثناء إزالة التعديات بمكة

تعرض أفراد أمن المهمات ومراقبو بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة للاعتداء أثناء قيامهم بإزالة عدد من التعديات والمخالفات في منطقة أم الجود، مما أدى إلى إصابة 8 رجال أمن واثنين من البلدية، كما تضررت سيارات الأمن والدفاع المدني والبلدية.

وكانت البلدية قد قامت بحملات واسعة لإزالة التعديات في أحد الجبال بمنطقة أم الجود خلال يومي الإثنين والثلاثاء، وفي اليوم الأول تم إزالة ثمانية منازل شعبية بدون صكوك، في حين تعرضت اللجنة باليوم الثاني إلى اعتداء من قبل المخالفين مما اضطر اللجنة الى تأجيل عمليات الإزالة إلى وقت لاحق.

وأكد رئيس البلدية المهندس حسن بن سعيد خنكار أن هناك توجيهات صادرة بضرورة تكثيف الجهود في إزالة أي مخالفات أو تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وأشار إلى أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بكل ما لديها من الإمكانات والفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة المواقع والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

وأهاب خنكار بجميع المواطنين عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية وعدم البناء بطرق مخالفة حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام.