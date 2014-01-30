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حسن حمدي: اتهامات وزارة الرياضة “هايفة”.. ومصر تستحق أفضل من طاهر أبو زيد

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حسن حمدي: اتهامات وزارة الرياضة “هايفة”.. ومصر تستحق أفضل من طاهر أبو زيد حسن حمدي: اتهامات وزارة الرياضة “هايفة”.. ومصر تستحق أفضل من طاهر أبو زيد

وصف حسن حمدى، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرار طاهر أبوزيد وزير الرياضة، بحل مجلس إدارة النادي، بأنه يُعد “تعسفًا في استخدام السلطة”.

و قال “حمدي”، خلال لقائه ببرنامج “ممكن”، على قناة “سي بي سي”، مساء الأربعاء، إن إصدار القرار قبل اعتماد الدستور بساعات قليلة دفع الأهلي للشك، و اللجوء إلى الإتحاد الدولي، على حد قوله.

و أضاف رئيس النادي الأهلي: “العديد من المخالفات التي تلقيناها خلال الشهور الماضية من وزارة الرياضة لا أستطيع وصفها سوى بأنها هايفة، ولا تعليق على أفعال طاهر أبوزيد، ضد النادي الأهلي ومصر تستحق أفضل من ذلك”.

 

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