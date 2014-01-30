مانشستر سيتي يسحق توتنهام بخماسية و يخطف الصدارة من أرسنال

انقض مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الكاسح خارج ملعبه على توتنهام بخمسة أهداف لواحد في قمة الجولة الـ23 على ملعب «وايت هارت لين» بلندن، مواصلا سحق منافسيه هذا الموسم بغزارة تهديفية.

واستغل مان سيتي تعثر المتصدر السابق أرسنال بتعادله، الثلاثاء، أمام ساوثامبتون «2-2»، ليجبره اليوم على التراجع للوصافة.

ورفع الـ«سيتزنز» رصيدهم إلى 53 نقطة في المقدمة، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الوصيف.

أما توتنهام فبقي في المركز الخامس بجدول «البريميرليج» بعد اكتفائه بنقاطه الـ43.

افتتح النجم الأرجنتيني سرخيو أجويرو التهديف في الدقيقة 15 بوضع لمسة أخيرة على عمل جماعي متميز بعد تبادل لاعبي مان سيتي لكرات قصيرة سريعة، قبل أن يمنح الإسباني ديفيد سيلفا تمريرة حاسمة للـ«كون» ليوقع على هدفه الـ16 في البريمييرليج هذا الموسم في المركز الثاني بقائمة الهدافين خلف الأوروجوائي لويس سواريز نجم ليفربول صاحب 23 هدفًا.

وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 51 ليضاعفوا النتيجة عبر النجم الإيفواري يايا توريه من ركلة جزاء مثيرة للجدل تسببت في طرد داني روز بعد عرقلة البوسني إدين دجيكو.

وجاء الدور على دجيكو ليضع بصمته في اللقاء ويضيف الهدف الثالث سريعًا من متابعة لكرة طائشة شتتها الدفاع، بعد أن ارتدت تسديدة سيلفا من على خط المرمى، ليحولها دجيكو الى داخل الشباك في الدقيقة 53.

ونجح «الديوك» في تقليص الفارق بهدف الفرنسي إيتيان كابوي من متابعة لضربة ركنية نفذها الدنماركي كريستيان إريكسن عجز دفاع السيتزنز عن تشتيتها في الدقيقة 59.

وعزز البديل المونتنجري، ستيفن يوفيتيتش، النتيجة بهدف رابع في الدقيق 77 بتصويبة أرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد تسلمه تمريرة البرازيلي فرناندينيو.

واختتم المدافع البلجيكي فينسنت كومباني الخماسية في الدقيقة 88 من تسديدة على بعد خطوات من مرمى الحارس الفرنسي هوجو لوريس في غياب الرقابة.

في المقابل، سقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه وستهام يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، ليفقد نقطتين ثمينتين في صراعه على اللقب.

واحتفظ الـ«بلوز» بعد تلك النتيجة المخيبة بموقعهم في المركز الثالث بـ50 نقطة، مقابل 18 لوستهام الذي يصارع على النجاة من الهبوط، ويحل الآن في المركز الـ18.

وكالات