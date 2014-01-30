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برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه بخماسية على ليفانتي

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برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه بخماسية على ليفانتي برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه بخماسية على ليفانتي

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا كبيرًا على ضيفه ليفانتي، في لقاء إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا ليضمن التأهل إلى المربع الذهبي، بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل هدف.

كان لقاء الذهاب انتهى على ملعب ليفانتي بنتيجة «4-1» لـ«البرسا»، ليصبح إجمالي الأهداف في المباراتين «9-2».

ويواجه برشلونة في نصف النهائي الفائز من لقاء راسينج سانتاندير وريـال سوسيداد، الخميس.

وكان ريـال سوسيداد قد فاز في لقاء الذهاب «3-1».

وباغت ليفانتي مضيفه بالتسجيل (ق9) عبر سيرجي روبرتو بهدف بالخطأ في مرماه، قبل أن يعاقبه الفريق «الكتالوني» بخماسية سجلها كل البرازيلي أدريانو كوريا (ق28)، وكارليس بولويل (ق44)، والتشيلي أليكسيس سانشيز بثنائية (ق50/52)وسيسك فابريجاس (ق68).

وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل إلى نصف النهائي، بعد الفوز على أثلتيك بلباو بنتيجة (3-1) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ليواجه ريـال مدريد، الذي أطاح بإسبانيول (2-0) ذهابًا وإيابًا في تكرار لنهائي العام الماضي، الذي حصد فيه أتلتيكو اللقب.

 

وكالات

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