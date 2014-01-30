قافلتان طبيتان لعلاج أهالي مركز النجيلة بمطروح

قال الدكتور سيد العوضي وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه سيتم تنظيم قافلتين طبيتين الأولى ستزور قرية المثاني التابعة لمدينة النجيلة والقافلة الثانية ستزور قرية أم الصغير بمشاركة مختلف التخصصات التابعة لمديرية الصحة وذلك لإجراء الكشف الطبي على الأهالي واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المطلوبة من موقع القافلة وأن ذلك يأتي فى اطار جهود مديرية الصحة لتوفير القوافل الطبية لاهالى المدن والقرى النائية والبعيدة عن المدن الكبرى.

وأضاف العوضي بأن هذه القوافل تأتى ضمن سياسات وزارة الصحة والسكان للإصلاح الصحي الشامل بكافة القرى والنجوع النائية وأنه من المقرر أن تبدأ القافلة عملها بقرية أم الصغير بواسطة السيارات خلال يومي الاربعاء والخميس 29 و30 يناير الحالي ,بقرية المثاني التابعة لمدينة النجيلة يومي الجمعة والسبت 31 يناير الحالي و 1 فبراير القادم .

وأكد اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح انه سيتم توفير كافة التيسيرات والتسهيلات لعمل القافلة ضمانا لنجاح عملها وأداء عملها على أكمل وجه مع ضرورة الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام لضمان اكبر نسبة استفادة منها.