«توحيد التراخيص» يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر

أكد معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة في تصريحات للصحفيين عقب التوقيع على الاتفاقية بين وزارة الصحة وكل من هيئة الصحة في دبي وهيئة الصحة في ابوظبي لتوحيد تراخيص مزاولة المهن الطبية ان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر من توقيع الاتفاقية.

لافتا الى ان هناك شركة متخصصة في الخدمات الصحية ستتولى عملية تقييم الاطباء والاختبارات المصاحبة لترخيص المهن الطبية وفقا للمعايير المحددة من قبل الجهات الثلاث والمعايير العالمية لافتا إلى أن طبيباً سيتم ترخيصه من قبل الشركة سيكون بإمكانه مزاولة مهنة الطب أو أي مهنة من المهن الطبية المساندة في أي إمارة من إمارات الدولة، وفي القطاع الخاص ايضا مقابل حصوله على وظيفة عمل، ولا داعي للحصول على ترخيص الوزارة او أي من الهيئات الصحية كما كان جاريا في السابق.

وأشار العويس إلى أهمية هذه الخطوة التي تأتي في اطار توحيد الاجراءات والمعايير الصحية تماشيا مع الاجندة الوطنية التي تم اطلاقها في جلسة العصف الذهني الشهر الماضي، مشيرا إلى ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وجه الجميع بضرورة العمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تنشدها القيادة الرشيدة .

وقال معالي وزير الصحة ان الجهات الصحية الثلاث باتت الآن تعمل معا على كافة الصعد والمستويات للارتقاء بالخدمات التشخيصية والعلاجية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتقديم افضل وأرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على ارض الدولة.

ارتقاء بالخدمات

بدوره أشاد عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي بالاتفاقية، مؤكدا أنها خطوة اولى نحو توحيد الجهود وصف الإمكانيات للنهوض والارتقاء بالخدمات الصحية في كافة امارات الدولة لتحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة التي اولت الخدمات الصحية اهمية خاصة نظرا لارتباطها الوثيق بصحة الانسان .

وقال الميدور ان الاتفاقية ستعمل على تبسيط الاجراءات المتبعة في تراخيص مزاولة المهن الطبية وتوفر الجهد والوقت والمال على المتقدمين كما انها ستعمل على استقطاب افضل الخبرات العربية والعالمية للعمل في دولة الامارات، لأن اجراءات الترخيص ستكون ميسرة وسهلة ولا تحتاج الى الكثير من الوقت.

وقال مدير عام هيئة الصحة ان كل جهة من الجهات الصحية لديها معايير محددة وسيتم توحيد هذه المعايير فيما يتعلق بترخيص الكوادر الطبية والطبية المساندة حيث سيكون هناك شركة أو شركات متخصصة لتقييم منح تراخيص مزاولة المهنة للأكفاء، وبذلك يستطيع أي شخص رخص من قبل أي جهة من الجهات الصحية الرسمية العمل في الدولة وفي أي إمارة وحتى في القطاع الخاص.