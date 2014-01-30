تنس - نادال يعاني من حمل عضلي زائد بالظهر

مدريد، (إفي): كشفت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها الإسباني رافايل نادال، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، في برشلونة عن تعرضه لـ"حمل عضلي زائد" بالظهر، خلال خوضه نهائي استراليا المفتوحة الأحد الماضي أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا الفائز باللقب.

وسيخضع نادال لمزيد من الفحوصات الطبية الاثنين المقبل للوقوف على مدى تطور حالته وإذا كان بإمكانه البدء في تدريباته بشكل تدريجي.

ولم يغير نادال جدول مشاركاته حيث سيقوم بجولة لاتينية لخوض بطولات بوينوس آيرس وريو دي جانيرو وإنديان ويلز وميامي.

وأكد المصنف الأول أن الهدف من الفحوصات التي يخضع لها تجنب عدم عودة الآلام التي تعرض لها خلال البطولات القادمة.

وعاد النجم الإسباني لمايوركا عقب خضوعه للفحوصات بإقليم كتالونيا، حيث كان قد صرح أمس ببرشلونة أنه غير قلق بسبب الآلام التي عانى منها بالظهر خلال مباراته أمام فافرينكا والتي خسرها بثلاث مجموعات لواحدة.

وشدد نادال "لا ينبغي تهويل ما حدث ولا التفكير في أنني قمت بعمل بطولي لأنني تماسكت حتى نهاية المباراة".

وبخسارته لنهائي ملبورن فشل نادال في إضافة اللقب الـ14 ببطولات الجراند سلام والتساوي مع رقم الأمريكي بيت سامبراس، في حين حصد فافرينكا لقبه الأول.