مجلة أمريكية: بيكيه وشاكيرا فى قائمة أكثر الأزواج شهرة

(/ أ ش أ /) - أعدت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمة تضم أكثر الازواج نفوذً ا وشهرة في العالم من بين الشخصيات الإعلامية والفنية والرياضية والمطربين وعارضي الأزياء ورموز السياسة، ورجال الأعمال.

وتصدر القائمة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، يليهما بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" للبرمجة الإلكترونية وزوجته ميليندا ، ثم أوباما وزوجته في المركز الثالث ، يليهما الملياردير زاخ بوج وماريسا ماير المدير التنفيذي لشركة "ياهو".

المثير أن القائمة التي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" ضمت أيضًا جيرار بيكيه مدافع منتخب أسبانيا ونادي برشلونة مع زوجته المطربة الكولومبية شاكيرا حيث احتلا المركز الثامن، بينما جاء نجمي هوليود براد بيت وزوجته أنجلينا جولي في المركز الـ13.