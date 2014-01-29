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جوازات المطار تحبط محاولة أسرة عراقية السفر إلى النمسا بوثائق مزورة

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جوازات المطار تحبط محاولة أسرة عراقية السفر إلى النمسا بوثائق مزورة جوازات المطار تحبط محاولة أسرة عراقية السفر إلى النمسا بوثائق مزورة

أحبطت جوازات مطار القاهرة الدولى برئاسة اللواء مجدى السمان محاولة أسرة عراقية السفر إلى النمسا بجوازات سفر مزورة.

وقال مصدر بالمطار إن ضباط الجوازات اشتبهوا فى صحة سلامة وثائق الأسرة العراقية، أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى فيينا.

وأضاف المصدر أنه بعرض الجوازات "السويدية" المشتبه بها على المعمل الجنائى تبين تزويرها تزويرا كلّيًّا، وبتفتيش الأسرة عُثِرَ على 5 جوازات عراقية سليمة فى حذاء الأم، وأمر اللواء علاء الدين على، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المطار، بتحرير محضر للأسرة، وترحيلها إلى العراق مرة أخرى.
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