سيدتي نت ينفرد بنشر نصّ المحذوفات من برنامج "رحلة صعود" لتامر حسني

صدقت توقعات الناقد طارق الشناوي بشأن إمكانية أن يلجأ صنّاع برنامج "رحلة صعود" إلى حذف بعض آرائه الصريحة بتامر، إذ اكتفى البرنامج الذي يرصد حياة تامر حسني، بمناسبة مرور 10 أعوام على مشواره الفنيّ، بعرضٍ مقتضب لرأي الشناوي بتامر، حيث قال إنّ جمهور النجم المصري يبالغ في حبه له، فما كان من تامر إلا أن ردّ على الشناوي بالقول: "لا أحد يستطيع الحكم على حبّ أيّ شخص لأخر، وكلّ إنسان حرّ".

أما نص المحذوفات من كلام الشناوي، فكان أوّلها أن تامر "متحرّش" دائم بعمرو دياب، بمعنى أنّه يجرّ دياب بشكل دائم إلى المعارك.

ثانياً أن تامر أطلق على نفسه أسطورة القرن برغم أنّ القرن الـ21 لم يمرّ عليه سوى عشر سنوات فقط، وكان الأجدر بتامر أن ينتظر تسعين عاماً أخرى حتى نتأكّد من أنه أسطورة القرن بالفعل.

ثالثاً أنه يدّعي أشياء خرافية، مثل أنّ إحدى الفتيات الكسيحات قامت من مقعدها فرحاً، أثناء إحدى حفلاته في تونس.

وفي تعقيب لطارق الشناوى بعد انتهاء حلقات البرنامج مساء أمس الثلاثاء، قال لـ"سيدتي نت" إنّ ما حدث أمر لا يستحقّ التعليق.

في سياق مختلف، حلّ ضيفاً على الحلقة الأخيرة من برنامج "رحلة صعود" حسني شريف والد تامر، حيث أخرجه تامر من موقف محرج، حين سألته مقدّمة البرنامج ألين وطفة شعوره بالندم لتركه أبناءه تامر وشقيقه حسام في سنّ صغيرة، قبل سفره وانفصاله عن والدتهما. لكن تامر بادر إلى الإجابة عن السؤال، بمجرد أن بدت سمات الإحراج على وجه والده، وقال تامر لألين :"خلينا في اللي جاي أحسن بلاش اللي فات"، وغنّى تامر ديو مع والده نال استحسان كلّ الحضور الذين شجّعوا والده بشكل كبير وظلّوا يرددون اسمه.

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