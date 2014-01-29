حمدى وهيبة: ليبيا أكثر جهة مدت الإرهابيين فى مصر بصواريخ "سام7"

قال الفريق حمدى وهيبة، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، إن ليبيا هى أكثر الجهات التى مدت الإرهابيين فى مصر بصواريخ "سام7".

وأضاف وهيبة، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر قناة المحور، أن سعر صاروخ "سام7" يبلغ 10 آلاف دولار، بخلاف "السمسرة"، وهذا يشير إلى ضخامة حجم تمويل هذه الجماعات الإرهابية.

ولفت رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه الصواريخ قد دخلت من خلال الحدود المصرية – السودانية، ولكن بكميات ضعيفة جدًا، موضّحًا أنه على الرغم من تطور هذه الصواريخ، إلا أن الجيوش تستخدمها منذ أكثر من 30 سنة.