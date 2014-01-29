أخبار عاجلة

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حمدى وهيبة: ليبيا أكثر جهة مدت الإرهابيين فى مصر بصواريخ "سام7"

Google+ Print
حمدى وهيبة: ليبيا أكثر جهة مدت الإرهابيين فى مصر بصواريخ "سام7" حمدى وهيبة: ليبيا أكثر جهة مدت الإرهابيين فى مصر بصواريخ "سام7"

قال الفريق حمدى وهيبة، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، إن ليبيا هى أكثر الجهات التى مدت الإرهابيين فى بصواريخ "سام7".

وأضاف وهيبة، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر قناة المحور، أن سعر صاروخ "سام7" يبلغ 10 آلاف دولار، بخلاف "السمسرة"، وهذا يشير إلى ضخامة حجم تمويل هذه الجماعات الإرهابية.

ولفت رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه الصواريخ قد دخلت من خلال الحدود المصرية – السودانية، ولكن بكميات ضعيفة جدًا، موضّحًا أنه على الرغم من تطور هذه الصواريخ، إلا أن الجيوش تستخدمها منذ أكثر من 30 سنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط