نقيب الصحفيين : عُمر نقابة الصحفيين أكبر من عُمر «قطر» 3 مرات‎

أدلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان بعدة تصريحات تخص الشأن الصحفي وأوضاع الصحفيين، حيث قال إن اجتماع مجلس النقابة اليوم جاء لبحث سبل حل مشاكل الصحفيين الموقوف قيدهم مؤكدا أن المجلس يسعى لحل مشاكل الصحفيين وتأمينهم من سلطات الصحف عليهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج “مانشيت ، أن قرار وقف الصحف جاء بالإجماع مشيرا إلى أن المجلس يحترم جميع الصحفيين ولا توجد أي مشاكل شخصية لوقف القيد وأشار إلى إنه لا يوجد صحفي واحد محبوس ممن تم إلقاء القبض عليه خلال أحداث الجمعة الأخيرة ولفت رشوان إلى أن الزميل بجريدة النهار إسلام الكلحي تم إلقاء القبض عليه وتم احتجازه بقسم الأسبكية”، مشيرا إلى أنه عندما علم بالواقعة تم بسلسلة من الاتصالات بعدد من مسؤولي وزارة الداخلية وتم إيفاد وكيل النقابة الزميل جمال عبد الرحيم وتم الإفراج عن إسلام الكلحي من القسم دون إحالته للنيابة.

وتابع حديثه قائلا ” لدينا العديد من الصحفيين غير أعضاء بالنقابة ولكن النقابة توفر لهم الحماية مشددا على ضرورة إنشاء نقابة للإعلام المرئي لتتعاون معنا وقال رشوان “لم يلجأ إلينا أحد من العاملين في الحقل الإعلامي وتركناه بل قدمنا له كل المساعدة التي يحتاجها وعلق رشوان عن مايتردد حول قيام المجلس الحالي للنقابة بأعمال ضد بعض الصحفيين لمواقفهم السياسية قال “هذا المجلس لم يتخذ موقف ضد زميل لموقف سياسي وقال أعضاء النقابة الموجودين بالدوحة يتهمون النقابة بالتقاعس عن حماية الصحفيين وأقول لهم “قولوا اللي تقولوه” مشيرا إلى أن عمر نقابة الصحفيين أكبر من عمر قطر ثلاث مرات،وعن مشكلة العاملين بقناة الجزيرة المحبوسين قال “لم أتلق أي مكالمة أو خطاب من أي مسئول في الجزيرة أو من أي مكان يخص مشكلة هؤلاء الصحفيين سوى والد أحدهم” وإختتم حديثه قائلا” اليوم سيفتح لائحة القيد الجديدة بالنقابة وسيتم مناقشتها”.